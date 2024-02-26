Російська дезінформація: угорцям в Україні надсилають провокативні повідомлення

Українські угорці отримують заклики забиратися «геть з України».

Джерело фото: dnipro.tv

Українські етнічні угорці почали отримувати повідомлення угорською мовою з закликами забиратися «геть з України». Центр протидії дезінформації повідомляє, що це ще одна провокація російської інформаційно-психологічної операції, спрямованої на розкол українського суспільства.

Повідомлення, надіслані з номерів мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцеговини та Киргизстану, мають на меті створити враження загрози для угорців на території України, які намагаються викликати конфлікт міжетнічного характеру, зокрема між угорцями та «українськими націоналістами».

Експерти з протидії дезінформації закликають усіх, хто отримав подібні повідомлення, блокувати номери, з яких вони надійшли, та повідомляти про це кіберполіцію для подальшого розслідування.

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