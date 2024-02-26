Развращали двух дочерей и насиловали одну из них: в Киевской области будут судить супругов

Супруги снимали видео для взрослых с участием себя и двух своих дочерей 2011 и 2013 годов рождения.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении супругов, которые развращали двух дочерей и насиловали одну из них. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что женщина производила видеофайлы для взрослых с участием себя и двух своих дочерей 2011 и 2013 годов рождения.

«К съемке отдельных видеороликов она привлекала мужчину. Обвиняемая трижды передавала ему старшую дочь с целью сексуальной эксплуатации. Он насиловал падчерицу в присутствии и при активном участии жены», - говорится в сообщении.

В дальнейшем отснятый контент, содержавший детскую порнографию, распространялся через сеть Интернет.

Супругам инкриминируют изготовление и распространение детской порнографии, развращение несовершеннолетних, изнасилование, в том числе по предварительному сговору группой лиц и торговлю людьми.

По ходатайствам прокуратуры супруги находятся под стражей.

Ранее мы писали, что в Киеве суд признал киевлянина виновным в изнасиловании собственной дочери и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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