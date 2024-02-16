Минцифры в этом году запустит приложение «Мрія»

В приложении будет Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

Как мы писали, 16 февраля Правительство приняло постановление о приложении «Мрія». По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это будет совершенно новая суть и подход к образованию — с программами развития способностей учеников и шкалой успеваемости.

«Мрія поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории», - отметил он.

Как рассказал Федоров, в приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы.

Кроме того, будет Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

На первом этапе в приложении будет:

личный профиль ученика с программами развития способностей учеников и шкалой успеваемости;

интересные, интерактивные и мультимедийные учебные материалы;

сбор, обработка, накопление, передача и отображение данных об образовательном процессе;

альтернатива учащемуся билету в приложении.

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