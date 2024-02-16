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Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

  1. В Україні

Мінцифри в цьому році запустить застосунок «Мрія»

17:29, 16 лютого 2024
В застосунку буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.
Мінцифри в цьому році запустить застосунок «Мрія»
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Як ми писали, 16 лютого Уряд ухвалив постанову про застосунок «Мрія». За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.

«Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії», - зазначив він.

Як розповів Федоров, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

Крім того, буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

На першому етапі в застосунку буде:

  • особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;
  • цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;
  • збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес;
  • альтернатива учнівського квитка в застосунку.

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