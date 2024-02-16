Мінцифри в цьому році запустить застосунок «Мрія»

В застосунку буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

Як ми писали, 16 лютого Уряд ухвалив постанову про застосунок «Мрія». За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.

«Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії», - зазначив він.

Як розповів Федоров, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

Крім того, буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

На першому етапі в застосунку буде:

особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;

цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;

збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес;

альтернатива учнівського квитка в застосунку.

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