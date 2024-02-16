Альтернатива західному кордону: на Дунаї запрацюють баржеві контейнерні каравани

УДП розпочне перевезення української продукції до Європи через річку Дунай.

Джерело фото: cfts.org.ua

ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) оголосило про початок формування контейнерних караванів для забезпечення альтернативного логістичного шляху через річку Дунай. Ця ініціатива стала відповіддю на блокування пунктів пропуску на західному кордоні України, що спричинило негативні наслідки для українських експортерів та перевізників.

Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердила цю ініціативу та зазначила, що альтернативний маршрут через Дунай вже стає реальністю для українських компаній.

УДП готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай з метою доставки контейнерів до дунайських портів країн Європейського Союзу. Це охоплює порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та румунський порт Констанца.

Крім перевезення, УДП забезпечує також зберігання та перевалку контейнерів в українських портах, а також організацію перевалки в портах розтоварювання.

Наразі держкомпанія розпочала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів для формування перших караванів.

УДП має достатньо ресурсів та можливостей для реалізації цієї ініціативи, зокрема, минулого року була реалізована масштабна програма ремонту, яка включала в себе модернізацію 25 одиниць самохідного флоту та понад 200 барж.

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