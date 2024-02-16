Українські лікарі вперше почали використовувати ШІ для виявлення туберкульозу

Нову технологію діагностики застосовують у Львівській, Івано-Франківській та Сумській областях.

Джерело фото: phc.org

У Львівській, Івано-Франківській та Сумській областях України вперше почали використовувати штучний інтелект для діагностики туберкульозу, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Медичні центри отримали надсучасне обладнання, яке вже використовують медичні працівники, після проходження відповідного тренінгу. За допомогою штучного інтелекту проводиться аналіз рентгенів, під час якого виявляються зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів. Цей метод дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1 до 100%.

Обладнання передано у Львівську та Сумську області у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Івано-Франківська область також отримала штучний інтелект у рамках угоди з японським виробником.

Туберкульоз залишається однією з найпоширеніших причин смертності у світі, з більш ніж 10 мільйонами нових випадків захворювання щорічно. Україна віднесена до країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз, і за прогнозами, ситуація може погіршитися через війну з Росією.

Центр громадського здоров'я разом із партнерами вживає заходів на національному та регіональному рівнях для боротьби з цією хворобою, включаючи впровадження нових технологій для поліпшення діагностики та ефективності лікування.

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