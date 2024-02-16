Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет ВР по вопросам образования рекомендует убрать из законопроекта о мобилизации нормы по лишению права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва.

На 24 должности дисциплинарных инспекторов ВСП претендуют 389 кандидатов

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов, а на должность руководителя – 15.

Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

  1. В Украине

Украинские врачи впервые начали использовать ИИ для выявления туберкулеза

18:19, 16 февраля 2024
Новую технологию диагностики применяют во Львовской, Ивано-Франковской и Сумской областях.
Украинские врачи впервые начали использовать ИИ для выявления туберкулеза
Источник фото: phc.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской, Ивано-Франковской и Сумской областях Украины впервые начали использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Медицинские центры получили сверхсовременное оборудование, которое уже используют медицинские работники, после прохождения соответствующего тренинга. С помощью искусственного интеллекта проводится анализ рентгенов, во время которого выявляются зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких. Этот метод позволяет выявить поражения с вероятностью от 1 до 100%.

Оборудование передано во Львовскую и Сумскую области в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Ивано-Франковская область также получила искусственный интеллект в рамках соглашения с японским производителем.

Туберкулез остается одной из самых распространенных причин смертности в мире, с более чем 10 миллионами новых случаев заболевания ежегодно. Украина отнесена к странам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, и по прогнозам, ситуация может ухудшиться из-за войны с Россией.

Центр общественного здоровья вместе с партнерами принимает меры на национальном и региональном уровнях для борьбы с этой болезнью, включая внедрение новых технологий для улучшения диагностики и эффективности лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду