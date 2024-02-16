Украинские врачи впервые начали использовать ИИ для выявления туберкулеза

Новую технологию диагностики применяют во Львовской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Источник фото: phc.org

Во Львовской, Ивано-Франковской и Сумской областях Украины впервые начали использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Медицинские центры получили сверхсовременное оборудование, которое уже используют медицинские работники, после прохождения соответствующего тренинга. С помощью искусственного интеллекта проводится анализ рентгенов, во время которого выявляются зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких. Этот метод позволяет выявить поражения с вероятностью от 1 до 100%.

Оборудование передано во Львовскую и Сумскую области в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Ивано-Франковская область также получила искусственный интеллект в рамках соглашения с японским производителем.

Туберкулез остается одной из самых распространенных причин смертности в мире, с более чем 10 миллионами новых случаев заболевания ежегодно. Украина отнесена к странам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, и по прогнозам, ситуация может ухудшиться из-за войны с Россией.

Центр общественного здоровья вместе с партнерами принимает меры на национальном и региональном уровнях для борьбы с этой болезнью, включая внедрение новых технологий для улучшения диагностики и эффективности лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.