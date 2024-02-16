Стало известно, почему McDonald's не возвращается в Харьков

McDonald's не имеет возможности открыть свои рестораны в Харькове из-за большого количества воздушных тревог, — глава ОВА Олег Синегубов.

Из-за очень частых воздушных тревог заведения McDonald's пока не имеют возможности работать в Харькове. Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, руководство области вело переговоры с McDonald's. В компании подчеркнули, что открываться в Харькове им невыгодно.

У McDonald's есть четкий алгоритм действий, когда включается тревога: нужно остановить работу кухни и вывести персонал в бомбоубежище. После отбоя им необходимо снова разогреть кухню.

Так что, по подсчетам компании, работать получится всего два часа в день, а это нерентабельно.

Ранее мы писали, что McDonald's открыл новый ресторан на автодороге вблизи Киева.

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