Стало відомо, чому McDonald's не повертається до Харкова

McDonald’s не має можливості відкрити свої ресторани в Харкові через велику кількість повітряних тривог, — очільник глава ОВА Олег Синєгубов.

Через дуже часті повітряні тривоги заклади McDonald's поки не мають можливості працювати у Харкові. Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, керівництво області вело перемовини з McDonald's. У компанії наголосили, що наразі відкриватися в Харкові їм невигідно.

McDonald's має чіткий алгоритм дій, коли вмикається тривога: треба зупинити роботу кухні й вивести персонал у бомбосховище. Після відбою їм необхідно знову розігріти кухню.

Тож, за підрахунками компанії, працювати вийде лише дві години на день, а це нерентабельно.

Раніше ми писали, що McDonald's відкрив новий ресторан на автодорозі поблизу Києва.

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