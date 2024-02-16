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  1. В Украине

Альтернатива западной границе: на Дунае заработают баржевые контейнерные караваны

18:51, 16 февраля 2024
УДП начнет перевозки украинской продукции в Европу через реку Дунай.
Альтернатива западной границе: на Дунае заработают баржевые контейнерные караваны
Источник фото: cfts.org.ua
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ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) объявило о начале формирования контейнерных караванов для обеспечения альтернативного логистического пути через реку Дунай. Эта инициатива стала ответом на блокирование пунктов пропуска на западной границе Украины, что повлекло негативные последствия для украинских экспортеров и перевозчиков.

Пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подтвердила эту инициативу и отметила, что альтернативный маршрут через Дунай уже становится реальностью для украинских компаний.

УДП готовится к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай с целью доставки контейнеров в дунайские порты стран Европейского Союза. Это охватывает порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынский порт Констанца.

Кроме перевозки, УДП обеспечивает также хранение и перевалку контейнеров в украинских портах, а также организацию перевалки в портах розтоваривания.

Сейчас госкомпания начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров для формирования первых караванов.

УДП имеет достаточно ресурсов и возможностей для реализации этой инициативы, в частности, в прошлом году была реализована масштабная программа ремонта, которая включала в себя модернизацию 25 единиц самоходного флота и более 200 барж.

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