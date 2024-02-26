Освітні документи в Дії: громадяни можуть доєднатися до бета-тестування

У застосунок можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Українці можуть долучитися до бета-тестування й підтягнути атестат та диплом у Дію. У застосунок можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

«Скоро українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та просто переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків. Так-так, освітні документи будуть у Дії!», - пишуть там.

Долучитися до бета-тестування можна, якщо ви:

громадянин України віком від 14 років

маєте верифікований податковий номер

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням – тут.

Як ми писали, Мінцифри в цьому році запустить застосунок «Мрія».

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