Систематически брал взятки за беспрепятственную перевозку пассажиров по реке Днестр: будут судить должностное лицо

Инспектора Управления авиации и полиции на воде будут судить за коррупцию.

В Одесской областные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора по особым поручениям отдела организации деятельности подразделений полиции на воде Управления авиации и полиции на воде НП Украины по факту коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что должностное лицо наладило систематический «заработок» на вымогательстве взяток по общественным формированиям и частным предпринимателям за беспрепятственную деятельность по перевозке пассажиров речным и водным транспортом с причалов на р. Днестр в с. Маяки.

«Тариф» составлял 100 грн за каждого пассажира.

В случае несогласия с таким предложением, инспектор угрожал, что «проблемы» в виде безосновательных остановок полицией баркаса и изъятия водительских прав будут возникать постоянно», - сказано в сообщении.

Кроме того, мужчина уверял, что общаться по указанным вопросам необходимо только с ним и он будет гарантировать личное решение «проблем» с сотрудниками одного из районных управлений полиции и другими правоохранителями Одесской области за оговоренное ранее денежное «вознаграждение».

Правоохранителя задержали после получения 135 тыс. гривен.

Сейчас полицейский уволен с занимаемой должности.

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