Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.

  1. В Украине

Экс-нардепа Пашинского отправили в СИЗО с залогом в почти 272,5 млн гривен

16:32, 26 февраля 2024
Экс-нардеп Пашинский, подозреваемый в миллионных убытках, останется под стражей с возможностью залога в 272,5 миллионов гривен.
Экс-нардепа Пашинского отправили в СИЗО с залогом в почти 272,5 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Экс-нардепа Сергея Пашинского отправили в СИЗО с залогом в размере 272,5 миллионов гривен. Решение было принято следственным судьей ВАКС Натальей Мовчан в связи с подозрением бывшего народного депутата в соорганизаторстве создания преступной организации, повлекшей ущерб государству на сумму более 967 миллионов гривен в период с 2014 по 2018 год.

Прокуроры САП просили арестовать Пашинского с возможностью внесения залога в размере 299,9 миллионов гривен. В свою очередь, защита подтверждала необоснованность подозрения и готовность бывшего депутата сотрудничать со следствием.

Во время судебного заседания Пашинский заявил, что никогда не был бизнес-партнером Сергея Тищенко и не имел никаких финансовых операций с нефтепродуктами. Его адвокаты утверждали, что в должности и.о. главы администрации президента он не имел полномочий влиять на работу правоохранительных и других органов власти.

Наконец, суд решил оставить Пашинского под стражей до 25 апреля 2024 года с возможностью внесения залога. Защита уже подготовила поручительства, среди которых военнослужащий Мирослав Гай, экс-нардеп Игорь Лапин и генерал-майор Иван Лисовой.

Ранее Пашинскому было объявлено подозрение. Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло убытки на сумму 967 млн грн.

Антикорсуд арестовал бизнесмена Сергія Тищенко по делу экс-нардепа Пашинского.

Также ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела Пашинского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області