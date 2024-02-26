Экс-нардепа Пашинского отправили в СИЗО с залогом в почти 272,5 млн гривен

Экс-нардеп Пашинский, подозреваемый в миллионных убытках, останется под стражей с возможностью залога в 272,5 миллионов гривен.

Экс-нардепа Сергея Пашинского отправили в СИЗО с залогом в размере 272,5 миллионов гривен. Решение было принято следственным судьей ВАКС Натальей Мовчан в связи с подозрением бывшего народного депутата в соорганизаторстве создания преступной организации, повлекшей ущерб государству на сумму более 967 миллионов гривен в период с 2014 по 2018 год.

Прокуроры САП просили арестовать Пашинского с возможностью внесения залога в размере 299,9 миллионов гривен. В свою очередь, защита подтверждала необоснованность подозрения и готовность бывшего депутата сотрудничать со следствием.

Во время судебного заседания Пашинский заявил, что никогда не был бизнес-партнером Сергея Тищенко и не имел никаких финансовых операций с нефтепродуктами. Его адвокаты утверждали, что в должности и.о. главы администрации президента он не имел полномочий влиять на работу правоохранительных и других органов власти.

Наконец, суд решил оставить Пашинского под стражей до 25 апреля 2024 года с возможностью внесения залога. Защита уже подготовила поручительства, среди которых военнослужащий Мирослав Гай, экс-нардеп Игорь Лапин и генерал-майор Иван Лисовой.

Ранее Пашинскому было объявлено подозрение. Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло убытки на сумму 967 млн грн.

Антикорсуд арестовал бизнесмена Сергія Тищенко по делу экс-нардепа Пашинского.

Также ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела Пашинского.

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