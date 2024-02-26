Восстановление поврежденного дома в Соломенском районе – Киев планирует привлечь международных доноров

Работы по восстановлению планируется завершить к концу лета.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Поврежденный из-за россии дом в Соломенском районе будет восстановлен за счет городского бюджета. Однако столица стремится привлечь дополнительно около 20 млн грн от международных партнеров, чтобы провести термомодернизацию.

Об этом сообщили в КГГА. Там отметили, что сейчас завершается инструментальное обследование дома.

«У города есть средства на восстановление – понадобится около 45 млн грн. Однако мы ищем партнеров, которые помогут произвести термомодернизацию. Чтобы жители получили лучшие условия, чем были до повреждения. Для утепления потребуется дополнительно около 20 млн грн. Планируем завершить работы по восстановлению до конца лета», – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и парламентской делегацией Дании.

По его словам, больше всего взрывом повредило три подъезда – там выгорели квартиры, шахты лифтов и повреждены конструктивные элементы. Эту часть дома восстановят специалисты КП «Житлоинвестбуд-УКБ».

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