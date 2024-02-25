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У Польщі невідомі висипали українське зерно з 8 вагонів: фото

16:41, 25 лютого 2024
Невідомі висипали українську кукурудзу з вагонів, що йшли транзитом через Польщу.
У Польщі невідомі висипали українське зерно з 8 вагонів: фото
Джерело фото: Укрзалізниця
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На території Республіки Польща зафіксували черговий випадок незаконного втручання у роботу залізничного транспорту. За даними Укрзалізниці, у ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів, що становить близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 кілометрів від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Українська сільськогосподарська продукція транзитом проходила через територію країни.

Укрзалізниця наголошує на системному псуванні українських вантажів на території Польщі та характеризує це як злочин проти України, що вийшов із-під контролю. За їхніми словами, дотриманням Польщею відповідних стандартів та прийняттям необхідних рішень стосовно цих ситуацій можна уникнути загострення проблеми.

Однак, вкладення зусиль в розв'язання цих конфліктних ситуацій вимагає двостороннього підходу та пошуку спільних рішень. У зв'язку з цим Укрзалізниця планує звернутися до правоохоронних органів Польщі з відповідним зверненням щодо правопорушень.

Раніше у Польщі на залізничному пункті пропуску «Дорогуськ» невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, що прямували до Гамбургу. Крім того, польські протестувальники висипали українське зерно на дорогу із вантажівок.

Джерело фото: Укрзалізниця

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