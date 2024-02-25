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В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 вагонов: фото

16:41, 25 февраля 2024
Неизвестные высыпали украинскую кукурузу из вагонов, которые шли транзитом через Польшу.
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 вагонов: фото
Источник фото: Укрзализныця
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На территории Республики Польша зафиксировали очередной случай незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. По данным Укрзализныци, в ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов, что составляет около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 километрах от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. Украинская сельскохозяйственная продукция транзитом проходила через территорию страны.

Укрзализныця отмечает системную порчу украинских грузов на территории Польши и характеризует это как преступление против Украины, вышедшее из-под контроля. По их словам, соблюдением Польшей соответствующих стандартов и принятием необходимых решений относительно этих ситуаций можно избежать обострения проблемы.

Однако, вложение усилий в решение этих конфликтных ситуаций требует двустороннего подхода и поиска совместных решений. В связи с этим Укрзализныця планирует обратиться в правоохранительные органы Польши с соответствующим обращением относительно правонарушений.

Ранее в Польше на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали рапс из трех украинских зерновозов, направлявшихся в Гамбург. Кроме того, польские протестующие высыпали украинское зерно на дорогу из грузовиков.

Источник фото: Укрзализныця

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