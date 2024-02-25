Как сформировать выписку из электронной трудовой книжки: разъяснение

Сформировать запрос на выписку из электронной трудовой книжки можно только в случае, когда застрахованное лицо самостоятельно создало запись о предоставлении согласия на получение ЭТК работодателем.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщило, что получить электронные документы от ПФ онлайн можно на веб-портале электронных услуг Фонда.

Сервис предоставляется для пользователей, вошедших на портал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или банковской карты ID.GOV.UA.

Пошаговая инструкция по запросу для получения документа приведена в инфографике.

Работодатель может сформировать запрос на выписку из ЭТК (электронной трудовой книжки) только в случае, когда застрахованное лицо самостоятельно создало запись о предоставлении согласия на получение ЭТК работодателем.

Для формирования перечня работодателей, которым пользователь дает согласие на получение ЭТК, необходимо воспользоваться в пункте меню «Доступ к ЭТК» функцией «Добавить», по которой открывается экранная форма:

- код по ЕГРПОУ – ввести вручную;

- название страхователя – автоматически заполняется по данным Единого реестра страхователей.

Запись должна находиться в статусе «актуальная».

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