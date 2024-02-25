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  1. Суспільство

Як сформувати витяг з електронної трудової книжки: роз’яснення

23:27, 25 лютого 2024
Сформувати запит на витяг з електронної трудової книжки можна тільки у випадку, коли застрахована особа самостійно створила запис щодо надання згоди на отримання ЕТК роботодавцем.
Як сформувати витяг з електронної трудової книжки: роз’яснення
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області повідомило, що отримати електронні документи від ПФ онлайн можна на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Сервіс надається для користувачів, які увійшли на портал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або банківської картки ID.GOV.UA.

Покрокова інструкція запиту для отримання документа наведена в інфографіці.

Роботодавець може сформувати запит на витяг з ЕТК (електронної трудової книжки) тільки у випадку, коли застрахована особа самостійно створила запис щодо надання згоди на отримання ЕТК роботодавцем.

Для формування переліку роботодавців, яким користувач надає згоду на отримання ЕТК, необхідно скористатися в пункті меню «Доступ до ЕТК» функцією «Додати», за якою відкривається екранна форма:

- код за ЄДРПОУ — увести вручну;

- назва страхувальника — автоматично заповнюється за даними Єдиного реєстру страхувальників.

Запис повинен знаходитись у статусі «актуальний».

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