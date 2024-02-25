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  1. В Україні

Буданов назвав причину смерті Навального

16:59, 25 лютого 2024
Начальник ГУР Міноборони назвав смерть Олексія Навального природньою.
Буданов назвав причину смерті Навального
Джерело фото: ГУР
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов надав інформацію щодо обставин смерті російського політика Олексія Навального. За його словами, Навальний помер природною смертю через тромб. Про це він сказав виданню hromadske.

«Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна (смерть, – ред.)», – заявив Буданов

Як відомо, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. 

За даними ЗМІ, Олексія Навального планували обміняти на вбивцю колишнього чеченського командира у Берліні.

Нагадаємо, тіло Олексія Навального віддали матері.

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