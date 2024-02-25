У одному з озер Києва виявили частковий мор риби

Загиблу рибу відправлять у лабораторію для перевірки Держпродспоживслужбою.

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У Подільському районі Києва виявили частковий мор риби в озері «Блакитному». Про це повідомив генеральний директор КП «Плесо» В'ячеслав Савицький на своїй сторінці у Facebook.

Взимку у водоймі робили лунки в кризі та встановлювали рятувальні снопики, але після сходу льоду багато риби не врятувалось.

Після інциденту водойму оперативно розчистили та взяли на аналіз проби води.

Крім того, загиблу рибу мають відправити у лабораторію для перевірки Держпродспоживслужбою.

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