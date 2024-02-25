В одном из озер Киева обнаружили частичный мор рыбы

В Подольском районе Киева обнаружили частичный мор рыбы в озере «Голубое». Об этом сообщил генеральный директор КП «Плесо» Вячеслав Савицкий на своей странице в Facebook.
Зимой в водоеме делали лунки в льду и устанавливали спасательные снопики, но после схода льда многие рыбы не спаслись.
После инцидента водоем оперативно расчистили и приняли на анализ пробы воды.
Кроме того, погибшую рыбу должны отправить в лабораторию для проверки Госпродпотребслужбой.
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