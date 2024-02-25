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  1. В Украине

Буданов рассказал о плане россии организовать «Майдан-3» в Украине

16:22, 25 февраля 2024
Буданов заявил, что спецоперация «Майдан-3» в Украине обречена на провал.
Буданов рассказал о плане россии организовать «Майдан-3» в Украине
Источник фото: rbc.ua
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На форуме «Украина. Год 2024» руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал об операции, известной как «Майдан-3», которую сейчас проводит россия. По его словам, эта операция является максимально сложной и дорогой, однако она должна провалиться, поскольку Украине известны все замыслы врага.

«Однако в рамках этой операции они спланировали следующее: создать ситуацию, в которой поставить под сомнение не столько президента, сколько принятие решений вообще в Украине в период после 21 и 20 мая», - заявил Буданов.

Российские планы предусматривают, что на фоне грусти и неоднозначности произойдет дестабилизация ситуации в военном секторе, что в первой половине июня должно позволить им нанести военное поражение на востоке Украины.

«Их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения», - подчеркнул он.

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