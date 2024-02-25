В Киеве 70-летняя женщина выбросилась из окна: подробности трагедии

Свидетели трагедии утверждают, что женщина сделала последний шаг не сразу.

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В Киеве на Теремках произошла трагедия - 70-летняя женщина выпрыгнула из окна одного из многоэтажных домов. Она погибла на месте инцидента. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Свидетели трагедии утверждают, что женщина сделала последний шаг не сразу: сначала ее увидели на краю окна, а затем вернулась в квартиру. Но уже через несколько минут соседи услышали звук падения.

Ранее в Днепре женщина с ребенком на руках выпрыгнула с 12-го этажа.

К тому же, в Оболонском районе столицы парень выпрыгнул с балкона 13-го этажа жилого дома.

В Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

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