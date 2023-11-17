У Дніпрі жінка з дитиною на руках вистрибнула з 12-го поверху

Жінка загинула на місці інциденту, а дитину доставили у лікарню.

Фото ілюстративне, джерело фото: 24tv.ua

У четвер, 16 листопада, у Дніпрі жінка з дитиною на руках вистрибнула з дванадцятого поверху будинку. У результаті інциденту жінка загинула, а 5-річного хлопчика госпіталізували до лікарні з чисельними травмами, передає «Інформатор».

У Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області повідомили, що подія травилась близько 18:00 на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона.

Зазначається, що рятувальники зняли з козирка під’їзду житлового будинку жінку без ознак життя та хлопчика.

«За допомогою драбини рятувальники спустили дитину, орієнтовно 5-ти років, передали працівникам екстреної медичної допомоги, її госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.

У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».

Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.

Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

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