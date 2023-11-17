В Днепре женщина с ребенком на руках выпрыгнула с 12-го этажа

Женщина погибла на месте инцидента, а ребенка доставили в больницу.

Фото иллюстративное, источник фото: 24tv.ua

В четверг, 16 ноября, в Днепре женщина с ребенком на руках выпрыгнула с двенадцатого этажа дома. В результате инцидента женщина погибла, а 5-летний мальчик госпитализирован в больницу с многочисленными травмами, передает «Информатор».

В Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что событие произошло около 18:00 на улице Менахем-Мендл Шнеерсона.

Отмечается, что спасатели сняли с козырька подъезда жилого дома женщину без признаков жизни и мальчика.

«С помощью лестницы спасатели спустили ребенка, ориентировочно 5 лет, передали работникам экстренной медицинской помощи, его госпитализировали в больницу», – говорится в сообщении.

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