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  1. В Украине

Глава НБУ Пышный анонсировал второй этап смягчения валютных ограничений

11:24, 17 ноября 2023
Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию – перейти ко второму этапу валютной либерализации.
Глава НБУ Пышный анонсировал второй этап смягчения валютных ограничений
Источник фото: freepik.com
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Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса готовится перейти к второму этапу валютной либерализации.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет пресс-служба Нацбанка.

По словам главы Национального банка, регулятор продолжает воплощать первый этап Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В частности, на этом этапе был предусмотрен переход к управляемой гибкости курса.

«Могу всех нас поздравить – уже шесть недель мы живем без фиксированного курса. Валютный рынок работает, работают спрос и предложение, да, при ощутимом присутствии НБУ, но прогресс рынка очевиден.

Мы совершили переход ответственно и профессионально. Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию – перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легче», - отметил Пышный.

В НБУ добавили, что успешный переход от фиксированного обменного курса к управляемой гибкости был, в том числе, предметом обсуждения МВФ, который высоко оценил работу экономической команды Украины в условиях войны.

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