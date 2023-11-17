Как писать нормативно-правовые акты без коррупции: НАПК разработало практическое руководство

Документ поможет минимизировать и устранить коррупционные риски в проектах нормативно-правовых актов, будет способствовать развитию возможности государственных органов, общественных организаций и экспертов в сфере антикоррупционной экспертизы.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что разработало практическое руководство, цель которого – предоставление практических советов и рекомендаций во избежание коррупционных норм при написании нормативно-правовых актов. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В сборнике собраны ссылки на основные онлайн-курсы и практические материалы, которые помогут:

эффективно анализировать проекты актов на этапе внутреннего согласования;

выявлять и устранять коррупциогенные факторы;

разобраться в чем заключается антикоррупционная визировка и какими должны быть действия уполномоченного лица во время такого визирования.

Здесь вы ознакомитесь с наиболее распространенными коррупциогенными факторами, выявляемыми в проектах актов.

Кому документ будет полезен?

разработчикам нормативно-правовых актов;

уполномоченным лицам;

общественным организациям (физическим лицам), осуществляющим общественную антикоррупционную экспертизу.

Пособие, подготовленное НАПК, поможет минимизировать/устранить коррупционные риски в проектах нормативно-правовых актов, будет способствовать развитию возможности государственных органов, общественных организаций и экспертов в сфере антикоррупционной экспертизы.

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