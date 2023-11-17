Последствия утреннего ДТП во Львове: прохожий умер в больнице, патрульных отстранили от служебных обязанностей

В результате ДТП, пострадавший скончался в больнице, а патрульных сейчас допрашивают правоохранители.

Сегодня утром во Львове на улице Яворницкого служебный автомобиль патрульных сбил пешехода, пострадавшего госпитализировали, однако в больнице мужчина скончался, - сообщает полиция Львовской области.

Кроме того, причастных к ДТП правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Они дают необходимые показания относительно трагедии.

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