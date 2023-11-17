Еврокомиссия отказалась от рекламы в соцсети X

Европейская комиссия приказала сотрудникам отказаться от рекламы на платформе X из-за дезинформации.

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Департамент коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам Европейского союза с просьбой прекратить публикацию рекламы на платформе Х (бывший Twitter) из-за угрозы распространения дезинформации. Об этом сообщает Politico.

Пресс-секретарь Комиссии Дана Спинант отметила, что распространение дезинформации на этой платформе, особенно относительно конфликта между Израилем и Хамасом, привело учреждение к решению временно прекратить рекламу на этом ресурсе для сохранения репутации Европейской комиссии.

Платформа Х оказалась в центре внимания в Европе после принятия нового Закона о цифровых услугах (DSA). В октябре Еврокомиссия выслала официальный запрос компании о том, как платформа решает проблемы с незаконным контентом и дезинформацией, связанной с атакой ХАМАСа 7 октября, в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Хотя службы ЕС могут продолжать использовать платформу Х для коммуникации через многочисленные профильные страницы Комиссии, отдел коммуникаций прекращает платную рекламу на этом ресурсе. Спинант также добавила, что отдел рассматривает возможность использования альтернативных платформ, таких как LinkedIn, Instagram или Facebook, а также цифровой рекламы на веб-сайтах.

"Мы также изучаем новые платформы, чтобы разнообразить наше присутствие в социальных сетях", - подчеркнула пресс-секретарь.

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