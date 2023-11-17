Владимир Зеленский заявил, что встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина была полезной для Украины

Президент Украины выразил оптимизм по поводу встречи главы США с лидером Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско была полезна Украине, передает 20 minutes.

По словам Главы Украины, эта встреча была «хорошей» для Украины, борющейся с российской агрессией

«Мы понимаем, что этот факт полезен для нас, их встреча», - заявил Президент.

Зеленский отметил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но сказал, что вторжение рф должно было «так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав».

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско.

Кроме того, Джо Байден во второй раз назвал китайского лидера Си «диктатором».

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