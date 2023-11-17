Володимир Зеленський заявив, що зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна була корисною для України

Президент України висловив оптимізм щодо зустрічі глави США з лідером Китаю.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско була корисною для України, передає 20 minutes.

По словам Глави України, ця зустріч була «хорошою» для України, яка бореться з російською агресією

«Ми розуміємо, що цей факт є корисним для нас, їхня зустріч», - заявив Президент.

Зеленський зазначив, що не може підтвердити, що лідери США та Китаю обговорювали війну в Україні, але сказав, що вторгнення рф мало «так чи інакше розглядатися під час переговорів між лідерами супердержав».

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін провели зустріч у Сан-Франциско.

Крім того, Джо Байден вдруге назвав китайського лідера Сі «диктатором».

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