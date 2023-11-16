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Джо Байден вдруге назвав китайського лідера Сі «диктатором»

10:01, 16 листопада 2023
У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували.
Джо Байден вдруге назвав китайського лідера Сі «диктатором»
Джерело фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Як ми розповідали, президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін провели зустріч у Сан-Франциско.

Як пише «ВВС», у той момент, коли Байден йшов з трибуни на прес-конференції, він відповів на запитання репортера, який запитав, чи називатиме він Сі диктатором.

Байден відповів: «Ну, дивіться, він диктатор у тому сенсі, що він керує країною, яка є комуністичною, заснованою на формі правління, яка повністю відрізняється від нашої».

У відповідь міністерство закордонних справ Китаю заявило, що «рішуче виступає проти» цих зауважень, не згадуючи ніякого імені, пише «Reuters».

«Ця заява є вкрай неправильною та безвідповідальною політичною маніпуляцією», — заявила журналістам речниця МЗС Мао Нін у четвер, 16 листопада, на брифінгу.

Вона додала, що «завжди будуть якісь люди з прихованими мотивами, які намагатимуться підбурити та пошкодити американо-китайські відносини, вони приречені на поразку».

У ЗМІ зазначили, що лідер США викликав певний фурор у червні цього року, коли назвав Сі диктатором через день після переговорів їхніх вищих посадовців у Пекіні. Тоді китайські чиновники назвали його коментарі «надзвичайно абсурдними та безвідповідальними».

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