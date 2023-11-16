Китайський ліден Сі Цзіньпін закликав США «припинити озброювати Тайвань»

Тайвань був однією із ключових тем розмови президентів.

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Як ми розповідали, президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін провели зустріч у Сан-Франциско.

За результатами зустрічі «ВВС» повідомили, що Тайвань був однією із ключових тем розмови президентів.

У «ВВС», згідно з повідомленням китайського уряду пишуть, що під час зустрічі Сі сказав Байдену «припинити озброювати Тайвань» і що США повинні «відобразити свою позицію непідтримки "незалежності Тайваню" в конкретних діях».

Сі Цзіньпін також попросив США підтримати «мирне возз'єднання» Китаю з Тайванем.

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