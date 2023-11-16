Китайский лидер Си Цзиньпин призвал США «прекратить вооружать Тайвань»

Тайвань был одной из ключевых тем разговора президентов.

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Как мы рассказывали, президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско.

По результатам встречи «ВВС» сообщили, что Тайвань был одной из ключевых тем разговора президентов.

В «ВВС», согласно сообщению китайского правительства пишут, что во время встречи Си сказал Байдену «прекратить вооружать Тайвань» и что США должны «отразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях».

Си Цзиньпин также попросил США поддержать «мирное воссоединение» Китая с Тайванем.

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