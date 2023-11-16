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Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско: какие результаты

08:53, 16 ноября 2023
Лидер США назвал переговоры одними из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые имели стороны.
Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско: какие результаты
Источник фото: REUTERS
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Президент США Джо Байден высоко оценил переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем, в ходе которых обсуждались вопросы, отвечающие интересам обеих стран, а также глобальные вызовы, в том числе война рф против Украины.

Об этом Байден заявил во время итоговой пресс-конференции в Сан-Франциско по результатам встречи, пишет «Укринформ».

«Я считаю, что это - одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели», - сказал Байден, подчеркнув, что имел опыт общения с Си Цзиньпинем на разных должностях на протяжении более 10 лет.

Президент США также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, сегодня был достигнут «важный прогресс».

По словам Байдена, после многих лет возобновлено сотрудничество между США и Китаем по борьбе с торговлей наркотиками. В частности, достигнута договоренность об уменьшении потока химических веществ и готовых таблеток, в частности, фентанола, из Китая в Западное полушарие.

«Во-вторых, и это критически важно: мы восстанавливаем прямые контакты между военными», - отметил Байден. В-третьих, по его словам, страны договорились проводить встречи на уровне экспертов, чтобы обсудить риски и вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.

Байден также сообщил, что во время переговоров с Си состоялся «обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам», в том числе по поводу отказа россии прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Также, как пишет «ВВС», в тот момент, когда Байден уходил с трибуны на пресс-конференции, он ответил на вопрос репортера, который спросил, будет ли он называть Си диктатором.

Байден ответил: «Ну, смотрите, он диктатор в том смысле, что он руководит страной, которая является коммунистической, основанной на форме правления, которая полностью отличается от нашей».

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