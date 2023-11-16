Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны рассказали, как будет формироваться зарплата

Зарплата бойцам Вооруженных сил Украины, которых рекрутируют, будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Рустема Умерова Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.
Так, у заместительницы министра спросили, какой будет зарплата у рекрутированных бойцов.
«Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи, воюет ли непосредственно, например, на первой линии», - рассказала Калмыкова.
Напомним, Минобороны запустило рекрутинг в ряды ВСУ.
Также заместительница Рустема Умерова пояснила, что предполагает концепция кадровой политики Минобороны.
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