Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны рассказали, как будет формироваться зарплата

Заместительница министра ответила, какой будет зарплата у рекрутированных бойцов.

Зарплата бойцам Вооруженных сил Украины, которых рекрутируют, будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Рустема Умерова Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Так, у заместительницы министра спросили, какой будет зарплата у рекрутированных бойцов.

«Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи, воюет ли непосредственно, например, на первой линии», - рассказала Калмыкова.

Напомним, Минобороны запустило рекрутинг в ряды ВСУ.

Также заместительница Рустема Умерова пояснила, что предполагает концепция кадровой политики Минобороны.

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