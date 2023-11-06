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Заместительница Рустема Умерова пояснила, что предполагает концепция кадровой политики Минобороны

10:05, 6 ноября 2023
Наталья Калмыкова отметила, что Концепция кадровой политики – это рамочный документ, определяющий видение того, как будет развиваться система работы с личным составом ВСУ на период до 2028 года.
Заместительница Рустема Умерова пояснила, что предполагает концепция кадровой политики Минобороны
Источник фото: Минобороны
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Концепция кадровой политики Министерства обороны Украины предусматривает разработку Дорожной карты, которая опишет, в какие сроки пересмотрят политику карьерного роста, психологического, медицинского, социального сопровождения военнослужащих во время службы. Это то, над чем сейчас команда Минобороны работает вместе со специалистами Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила заместительница Министра обороны Рустема Умерова Наталья Калмыкова.

«Мы должны рассмотреть все возможности, все альтернативные варианты и коллегиально выбрать те, которые будут оптимальны для страны сегодня и завтра», - сказала Наталья Калмыкова.

Заместительница Министра отметила, что Концепция кадровой политики – это рамочный документ, определяющий видение того, как будет развиваться система работы с личным составом ВСУ на период до 2028 года.

«Мы надеемся, что у нас будет за этот период и завершение войны, и демобилизация, и будет условно мирное время. Но этот документ о том, что защита страны происходит сегодня, и она будет происходить завтра. Мы говорим о том, что сегодня есть требования времени, и в том числе рекрутинг. Это новые инструменты привлечения людей к защите Родины. Мы сейчас рассматриваем несколько инструментов, которые позволят украинцам становиться на военный учет, смотреть, какие есть потребности именно с профессиональной стороны, каким образом способности, опыт и образование человека лучше всего помогут реализовать потенциал во время службы», - добавила Наталья Калмыкова.

Она подчеркнула, что рекрутинг станет параллельным механизмом, который поможет эффективно противостоять продолжающейся российской агрессии против Украины.

Как мы сообщали, Рустем Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики Минобороны.

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