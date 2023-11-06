Заступниця Рустема Умєрова пояснила, що передбачає концепція кадрової політики Міноборони

Наталія Калмикова зазначила, що Концепція кадрової політики – це рамковий документ, який визначає бачення того, як розвиватиметься система роботи з особовим складом ЗСУ на період до 2028 року.

Джерело фото: Міноборони

Концепція кадрової політики Міністерства оборони України передбачає розробку Дорожньої карти, яка опише, в які терміни переглянуть політику кар’єрного зростання, психологічного, медичного, соціального супроводу військовослужбовців під час служби. Це те, над чим зараз команда Міноборони працює разом із фахівцями зі Збройних Сил України.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Рустема Умєрова Наталія Калмикова.

«Ми маємо розглянути всі можливості, всі альтернативні варіанти і колегіально обрати ті, які будуть оптимальні для країни сьогодні і завтра», - сказала Наталія Калмикова.

Заступниця Міністра зазначила, що Концепція кадрової політики – це рамковий документ, який визначає бачення того, як розвиватиметься система роботи з особовим складом ЗСУ на період до 2028 року.

«Ми сподіваємось, що в нас буде за цей період і завершення війни, і демобілізація, і буде умовно мирний час. Але цей документ про те, що захист країни відбувається сьогодні, і він відбуватиметься завтра. Ми говоримо про те, що сьогодні є вимоги часу, і в тому числі, рекрутинг. Це нові інструменти залучення людей до захисту Батьківщини. Ми зараз розглядаємо декілька інструментів, які дозволять українцям ставати на військовий облік, дивитися, які є потреби саме з фахової сторони, яким чином здібності, досвід і освіта людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби», - додала Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що рекрутинг стане паралельним механізмом, що допоможе ефективно протистояти триваючій російській агресії проти України.

Як ми повідомляли, Рустем Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики Міноборони.

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