Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

Надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах, - Рада розгляне законопроект

Також пропонується законодавчо заборонити розповідати у рекламі про «легкі позики на красиве життя».

Податкові перевірки бізнесу можуть відновити з 1 грудня, - парламент готується ухвалити закон

Верховна Рада готується ухвалити закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Доктрина actio popularis або право подати позов в інтересах публічного порядку: практика Верховного Суду

Спрощений порядок доступу особи до суду у випадку ініціювання спору, пов’язаного із перевіркою адміністративним судом законності нормативно-правового акта, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Рекрутинг замість призову: Рустем Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики Міноборони

14:40, 5 листопада 2023
Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.
Рекрутинг замість призову: Рустем Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики Міноборони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Очікувані результати:

  • ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
  • людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
  • удосконалена електронна система військового обліку;
  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
  • вдосконалене психологічне забезпечення;
  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
  • належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду