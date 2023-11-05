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  1. В Україні

NASA створило застосунок, щоб бачити Міжнародну космічну станцію, коли вона пролітає над Землею

20:20, 5 листопада 2023
Новий застосунок допоможе відстежити місцеперебування Міжнародної космічної станції у режимі реального часу.
NASA створило застосунок, щоб бачити Міжнародну космічну станцію, коли вона пролітає над Землею
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Новий мобільний застосунок Spot the Station NASA допоможе відстежити місцеперебування Міжнародної космічної станції у режимі реального часу. Про це повідомляє пресслужба NASA.

Застосунок базується на вебсайті агентства і надає можливість спостерігати за станцією усім охочим у режимі реального часу.

Інтерфейс полегшує користувачам визначення місцеперебування станції та надає можливості для обміну фотографіями та відео своїх спостережень.

NASA пояснює, що завдяки вбудованому компасу програми вона покаже, де перебуває космічна станція, навіть якщо користувач на іншому боці земної кулі. А також людина може підписатися на мобільні сповіщення про майбутні можливості побачити станцію на основі свого точного місцеперебування.

«Навіть після 23 років безперервної присутності людини на борту Міжнародної космічної станції неймовірно захопливо бачити станцію, дивлячись вгору в потрібний момент. Орбітальна лабораторія, яка продовжує надавати так багато унікальних, відчутних переваг для людства, справді не так уже й далеко за межами досяжності», — зазначив Робін Гейтенс, директор Міжнародної космічної станції в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Мобільний застосунок уже доступний для завантаження на iOS та Android.

У NASA розповідають, що космічну станцію видно, тому що вона відбиває світло Сонця, як і Місяць. Але, на відміну від Місяця, космічна станція недостатньо яскрава, щоб побачити її вдень, її можна побачити лише на світанку чи в сутінках.

«Таким чином, це може варіюватися від однієї можливості спостереження на місяць до кількох на тиждень, оскільки там, де ви перебуваєте, має бути темно і космічна станція повинна проходити над головою. Завдяки мобільному застосунку Spot the Station користувачі знатимуть, коли саме станція над їхньою головою і як її знайти», - заявили у пресслужбі.

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