Прославляла росію у прямому ефірі: у поліції відкрили кримінальну справу проти TikTok-блогерки з Одеси

За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти блогерки, яка під час стріму в TikTok заявила, що ненавидить Україну і викрикнула гасло «слава росії». Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

На відео було дві дівчини: одна з них зневажливо висловлювалася про Україну і прославляла росію, а інша – затуляла їй рота. Однак, це не врятувало ситуацію: запис стріму правоохоронці виявили вночі під час моніторингу соцмереж.

Поліціянти встановили особи обох дівчат та місце їхнього проживання.

Дівчина, яка негативно висловлювалася про Україну, пояснила правоохоронцям, що «була п’яною» і хотіла «набити безглузді лайки» цією заявою.

Її дії кваліфікували як пропаганду війни та розпочали кримінальне провадження.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також у дівчат вилучили телефони та провели обшук, під час якого виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

«Тепер вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», – додали у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.