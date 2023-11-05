Прославляла росію у прямому ефірі: у поліції відкрили кримінальну справу проти TikTok-блогерки з Одеси

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти блогерки, яка під час стріму в TikTok заявила, що ненавидить Україну і викрикнула гасло «слава росії». Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.
На відео було дві дівчини: одна з них зневажливо висловлювалася про Україну і прославляла росію, а інша – затуляла їй рота. Однак, це не врятувало ситуацію: запис стріму правоохоронці виявили вночі під час моніторингу соцмереж.
Поліціянти встановили особи обох дівчат та місце їхнього проживання.
Дівчина, яка негативно висловлювалася про Україну, пояснила правоохоронцям, що «була п’яною» і хотіла «набити безглузді лайки» цією заявою.
Її дії кваліфікували як пропаганду війни та розпочали кримінальне провадження.
За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Також у дівчат вилучили телефони та провели обшук, під час якого виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.
«Тепер вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», – додали у поліції.
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