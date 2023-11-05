Прославляла россию в прямом эфире: в полиции возбудили уголовное дело против TikTok-блогерки из Одессы

За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Правоохранители открыли уголовное производство против блогерши, которая во время стрима в TikTok заявила, что ненавидит Украину и выкрикнула лозунг «слава россии». Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

На видео было две девушки: одна из них пренебрежительно высказывалась об Украине и прославляла россию, а другая – прикрывала ей рот. Однако это не спасло ситуацию: запись стрима правоохранители обнаружили ночью во время мониторинга соцсетей.

Полицейские установили личности обеих девушек и место их проживания.

Девушка, негативно высказывавшаяся об Украине, объяснила правоохранителям, что «была пьяной» и хотела «набить бессмысленные брани» этим заявлением.

Ее действия квалифицировали как пропаганду войны и возбудили уголовное производство.

За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Также у девушек изъяли телефоны и провели обыск, во время которого обнаружили полимерный пакетик с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис.

«Теперь решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, то есть за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», – добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.