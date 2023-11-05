В Киеве патрульные измеряют скорость с помощью лазерного прибора TruCam

В городе инспекторы производят измерение скорости по некоторым адресам.

Контроль за соблюдением скоростного режима – одна из приоритетных задач для патрульных. Для измерения скорости движения полицейские используют лазерный прибор TruCam.

Инспекторы осуществляют фиксацию на аварийно-опасных участках и местах, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в городе инспекторы производят измерение скорости по таким адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности.

О местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения».

За нарушение скоростного режима предусмотрена административная ответственность:

по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф - 340 гривен;

по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф - 1700 гривен.

Кроме того, в патрульной полиции Киева напомнили о скоростных требованиях, предусмотренных ПДД.

Также мы писали, что с 1 ноября скорость движения авто в Киеве ограничивается до 50 километров в час – КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.