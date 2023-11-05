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В Киеве патрульные измеряют скорость с помощью лазерного прибора TruCam

11:40, 5 ноября 2023
В городе инспекторы производят измерение скорости по некоторым адресам.
В Киеве патрульные измеряют скорость с помощью лазерного прибора TruCam
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Контроль за соблюдением скоростного режима – одна из приоритетных задач для патрульных. Для измерения скорости движения полицейские используют лазерный прибор TruCam.

Инспекторы осуществляют фиксацию на аварийно-опасных участках и местах, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в городе инспекторы производят измерение скорости по таким адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности.

О местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения».

За нарушение скоростного режима предусмотрена административная ответственность:

  • по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф - 340 гривен;
  • по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф - 1700 гривен.

Кроме того, в патрульной полиции Киева напомнили о скоростных требованиях, предусмотренных ПДД.

Также мы писали, что с 1 ноября скорость движения авто в Киеве ограничивается до 50 километров в час – КГГА.

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