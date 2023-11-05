В Киеве из-за непогоды пострадал человек, также произошло подтопление в некоторых районах города

В КГВА отметили, что из-за непогоды в Киеве пострадали Святошинский, Оболонский и Дарницкий районы.

Источник фото: КАРС

В столице в результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города. Также известно об одном человеке, который получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В КГВА отметили, что из-за непогоды в Киеве пострадали Святошинский, Оболонский и Дарницкий районы.

«Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме», - сообщили в Киевской городской военной администрации.

В настоящее время в городе задействованы все необходимые оперативные службы. Идет ликвидация последствий непогоды.

Напомним, что в ГСЧС предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.

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