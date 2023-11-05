У Києві через негоду постраждала людина, також сталося підтоплення в деяких районах міста

У КМВА зазначили, що через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони.

Джерело фото: КАРС

У столиці внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста. Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У КМВА зазначили, що через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони.

«Крім того, в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку», - повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Наразі в місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків негоди.

Нагадаємо, що в ДСНС попередили українців про різке погіршення погоди.

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