Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкові перевірки бізнесу можуть відновити з 1 грудня, - парламент готується ухвалити закон

Верховна Рада готується ухвалити закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Доктрина actio popularis або право подати позов в інтересах публічного порядку: практика Верховного Суду

Спрощений порядок доступу особи до суду у випадку ініціювання спору, пов’язаного із перевіркою адміністративним судом законності нормативно-правового акта, - позиція Верховного Суду.

В суддівському врядуванні поки що не вирішили, чи потрібно звільняти заступників керівників апаратів судів

Питання звільнення заступників керівників апаратів судів, ймовірно, буде вирішено в останній момент.

Вища рада правосуддя заявила, що їй бракує площі приміщення, щоб виконувати роботу якісно і вчасно

Вища рада правосуддя звернулася з приводу відсутності у проекті Бюджету на 2024 рік необхідних видатків до голови Комітету Верховної Ради і зауважила, що їй треба ще 2173,1 кв м додаткової площі для того, аби працювати якісно.

Верховний Суд зробив висновок, чи можна вважати ділову репутацію керівництва банку небездоганною у разі наявності у ЄРДР інформації про кримінальне провадження

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення.

  1. В Україні

У Києві через негоду постраждала людина, також сталося підтоплення в деяких районах міста

10:42, 5 листопада 2023
У КМВА зазначили, що через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони.
У Києві через негоду постраждала людина, також сталося підтоплення в деяких районах міста
Джерело фото: КАРС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У столиці внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста. Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У КМВА зазначили, що через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони.

«Крім того, в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку», - повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Наразі в місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків негоди.

Нагадаємо, що в ДСНС попередили українців про різке погіршення погоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду