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  1. В Україні

Як списати FPV-дрон за новим наказом: у Міноборони опублікували алгоритм

12:21, 5 листопада 2023
У Міноборони та пояснили, що тепер за актом пуску та без службового розслідування можна списувати все, що летить в один бік — всі види ракет, БПЛА-камікадзе, БПВК-камікадзе тощо.
Як списати FPV-дрон за новим наказом: у Міноборони опублікували алгоритм
Зображення: freepik.com
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Наказ Міністерства оборони про спрощене списання майна, що вже вступив у дію, надає право командирам ланок «рота-батальйон-бригада» списувати військове майно вартістю до 1,5 мільйона гривень без жодних погоджень з відомством.

Про це повідомили у Міноборони та пояснили, що тепер за актом пуску та без службового розслідування можна списувати все, що летить в один бік — всі види ракет, БПЛА-камікадзе, БПВК-камікадзе тощо.

Алгоритм дій списання на прикладі FPV-дронів від Міноборони:

  • командир роти віддає наказ екіпажу FPV-дронів на знищення ворожого танка;
  • комісія, визначена командиром військової частини, складає акт про технічний стан FPV-дронів;
  • комісія складає акт проведення запуску трьох FPV-дронів під час бойових дій;
  • екіпаж FPV-дронів знищує танк, використовує для цього три безпілотники;
  • три FPV-дрони знімаються з обліку військової частини за затвердженими раніше актами.

Для списання FPV-дронів у минулому необхідно було зібрати 16-18 документів, зазначають у відомтсві.

Відтепер для цього достатньо лише два:

  • акт про проведення пуску під час бойових дій;
  • акт якісного технічного стану.

«Крім цього, за схожою спрощеною процедурою можна списувати майно, що прийшло у непридатний стан через експлуатацію: одяг, бронежилети, шоломи, побутове майно, а за актом технічного списання: зброю, військову і спеціальну техніку, тощо», - зазначили у Міноборони.

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