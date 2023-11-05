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  1. В Україні

В Києві розпочали службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника у комендантську годину

09:48, 5 листопада 2023
Інцидент трапився вночі 3 листопада під час патрулювання у комендантську годину.
В Києві розпочали службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника у комендантську годину
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У Києві за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника розпочали службову перевірку. Як повідомили у поліції столиці, подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

У відділі комунікації розповіли, що інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

«Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника.

Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів», - йдеться у повідомленні поліції.

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