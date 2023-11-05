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В Киеве начали служебную проверку по факту конфликта полицейского и пограничника в комендантский час

09:48, 5 ноября 2023
Инцидент произошел ночью 3 ноября во время патрулирования в комендантский час.
В Киеве начали служебную проверку по факту конфликта полицейского и пограничника в комендантский час
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В Киеве по факту конфликта полицейского и пограничника начали служебную проверку. Как сообщили в полиции столицы, событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.

В отделе коммуникации рассказали, что инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования городом наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час.

«Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел мужчина подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника.

Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений», – говорится в сообщении полиции.

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