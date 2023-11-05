В НБУ прогнозируют, что доходы граждан в номинальном измерении по итогам года увеличатся почти на 18%

По оценкам НБУ, доходы населения вернулись к росту.

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Национальный банк опубликовал октябрьский Инфляционный отчет с подробным анализом экономических событий в Украине и мире, а также обновленным макропрогнозом НБУ на 2023-2025 годы.

В пресс-релизе НБУ прогнозируют, что безработица и дальше будет снижаться, однако будет оставаться выше за уровень до полномасштабного вторжения. Ожидается, что в этом году она уменьшится почти до 19%, в следующем – до 16,5% и в 2025 году – ниже 15%.

«Будут сдерживать восстановление рынка труда структурные диспропорции, усилившиеся из-за последствий войны: миграцию и неравномерное экономическое восстановление по отраслям и регионам», - прогнозируют в Нацбанке.

Также, по оценкам НБУ, доходы населения вернулись к росту.

«По итогам года доходы в номинальном измерении увеличатся почти на 18%, а в реальном (то есть уже за вычетом инфляции) – на около 4%. В 2024-2025 годах реальные доходы граждан тоже будут расти. Увеличению доходов на всем прогнозном горизонте будет способствовать восстановление экономической активности и сохранение мягкой фискальной политики. Дополнительным стимулирующим фактором в послевоенное время станет усиление спроса на рабочую силу, учитывая потребности в восстановлении», - предположили в НБУ.

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