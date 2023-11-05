На Галицкой площади в Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска города-героя

Демонтировали звезду, которая была расположена вверху на монументе.

Источник фото: Анна Сергиец/Супильне

В Киеве на Галицкой площади (прежнее название – площадь Победы) демонтировали советскую звезду из обелиска «город-герой Киев». Об этом сообщают в СМИ.

В апреле 2022 года на площади декоммунизировали обелиск и убрали изображение ленина.

Площадь переименовали с площади Победы в Галицкую в феврале 2023 года.

Ранее мы писали, что в субботу, 4 ноября, в Киеве будет проведен демонтаж звезды.

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